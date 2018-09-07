Здесь жил Виктор Черепков Во Владивостоке открыли мемориальную доску почетному гражданину города Виктору Черепкову.

Памятную доску разместили на торцевой части дома № 33 на улице Калинина, где проживал экс-мэр, сообщили в пресс-службе мэрии.

Доску открыли депутат Думы Владивостока Виктор Аблапов и почетный гражданин города поэт Борис Лапузин. Как отметили в управлении культуры администрации Владивостока, доску установили по обращению группы инициативных граждан.

Участники мероприятия отметили большой вклад Виктора Черепкова в развитие Владивостока и гражданского общества. Его начинания – строительство дорожных развязок, надземных и подземных пешеходных переходов, оказание социальной помощи населению – получили в свое время широкую поддержку горожан. Признанием заслуг Виктора Черепкова перед приморской столицей стало присвоение ему в 2007 году звания «Почетный гражданин города Владивостока».

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске.

Справка «В»

Виктор Черепков в 1990 году был избран депутатом Приморского краевого Совета. В 1993 году избран мэром Владивостока. В январе 1999 года был избран депутатом Владивостокской городской думы. В марте 2000 года был избран депутатом Госдумы РФ и переизбран в 2004 году. Баллотировался на должность президента России в 2012 году.

Автор: Отдел новостей «В»