На Попова перестанет скапливаться мусор Остров освободили от свалок. Чтобы доставить на Попова малые мусоровозы, пришлось привлекать частные баржи, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый грузовик отправился на остров на прошлой неделе, было сделано несколько рейсов. Налаживается график регулярной уборки.

Проблема вывоза мусора с островных территорий Владивостока довольно острая. И, как сообщает пресс-служба мэрии, не раз поднималась на совещаниях и комиссиях в администрации города. Основная сложность в том, что добраться до острова можно только на коммерческих паромах. Большой муниципальный паром «Босфор Восточный» сейчас находится в ремонте.

Специалисты пояснили, что на маршрут его выпустят к зиме.

Автор: Отдел новостей «В»