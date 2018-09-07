Не учли дожди и грузовики? Подрядная организация ООО «Строй Сити» за свой счет восстановит ограждение из бетонных блоков на улице 50 лет ВЛКСМ в районе дома № 21. Об этом сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Во вторник, 4 сентября, бетонное ограждение, установленное здесь в этом году в рамках дорожного ремонта, сползло на косогор, повредив дорожный знак.

В подрядной организации, как пояснили в пресс-службе мэрии, сослались на грузовой автомобиль, повредивший конструкцию (на блоках остались следы шин), и на проливные дожди, подмывшие щебеночное основание, после чего ограждение сползло на косогор.

Напомним, что ремонт подъездной дороги к детской поликлинике № 6 от основной дороги на улице 50 лет ВЛКСМ мимо домов 19 и 21 к ул. Полярной, 6 проводился в рамках программы «Здоровый город». В рамках ремонта были заменены бордюры, восстановлено основание дороги и уложено новое асфальтобетонное покрытие.

Теперь подрядчику придется потратиться на исправление своих недочетов.

Автор: Отдел новостей «В»