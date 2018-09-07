Коробка на месте. Пора точить коньки Теперь жителям Тунгусской, Шилкинской, Славянской, Горной и других улиц Ленинского района Владивостока не надо зимой ехать далеко от дома, чтобы покататься на коньках. Возле дома № 69 на улице Тунгусской появилась современная хоккейная коробка, сообщает пресс-служба мэрии.

Долгие годы эта территория, которая «прикидывалась» спортплощадкой, находилась в удручающем состоянии. Как отмечают в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, после выделения денег из бюджета и изучения запросов местных жителей этот участок было решено преобразовать в хоккейную коробку. Она будет открыта круглый год: в теплое время года здесь можно будет играть в футбол или заниматься спортом, зимой – кататься на коньках или устраивать хоккейные баталии.

Рабочие подрядной организации произвели демонтаж старого ограждения, подготовили поверхность площадки, произвели разработку грунта с устройством дренажной системы. После этого установили хоккейную коробку – стеклопластиковый борт и оградительную сетку-рабицу. Завершились работы отсыпкой и утрамбовкой поверхности площадки.

Следить за техническим состоянием новой спортплощадки будет подведомственное мэрии учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств Владивостока».

Напомним, в этом году во Владивостоке капитально отремонтировали уже три спортивных сооружения: на Чапаева, 8, Новожилова, 7 и Калинина, 257 (Липовая, 2). Продолжаются работы на спортплощадках на Херсонской, 12, Бестужева, 7б, Океанском проспекте, 43 и в районе стадиона «Строитель».

Автор: Отдел новостей «В»