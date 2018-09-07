Заботитесь о жильцах? Наградим турниками и диваном В городском конкурсе «Доступная среда», его итоги станут известны уже в октябре, участвуют 13 многоквартирных домов. Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, которые заботятся о своих жителях и создают комфортные условия для их проживания, будут отмечены ценными подарками от городской администрации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты завершили прием заявок от всех соискателей на победу и награды. «На этой неделе конкурсная комиссия рассматривает заявки, а уже с 11 сентября начнутся смотры домов и дворов конкурсантов. Оцениваться будут благоустройство территории, наличие зон отдыха и игровых площадок для детей, пандусов для маломобильных граждан, поручней на лестничных маршах, широких дверных проемов и т.д. Комфортные условия должны быть созданы для различных маломобильных категорий – мамочек с колясками, пожилых и людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья», – сказали специалисты.

Напомним, что в состав конкурсной комиссии вошли представители обществ инвалидов города и сотрудники администрации Владивостока.

«Те, кто больше всего заботится о своих жильцах, получат ценные подарки от администрации города. Для победителя конкурса в этом году подготовлен новый спортивно-игровой комплекс, для серебряного призера – качельный комплекс, для бронзового – парковый диван», – добавили специалисты.

Автор: Отдел новостей «В»