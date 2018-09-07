А ваш гараж еще не в списке? 2237 незаконно установленных объектов выявили в этом году уполномоченные органы администрации Владивостока. Среди них – металлические контейнеры, гаражи, сараи, торговые павильоны, заборы, рекламные конструкции и другие объекты.

Работу по выявлению таких сооружений ведут специалисты сразу нескольких управлений администрации города – градостроительства и архитектуры, наружной рекламы и информации, а также административно-территориальных управлений всех пяти районов. Выезды проводятся по жалобам граждан, а также в ходе плановых рейдов.

В августе сотрудники администрации провели 133 проверки земельных участков, на которых выявлено 292 незаконно установленных объекта. По результатам выезда специалистов информация о выявленных незаконных объектах публикуется на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Объявления». Затем эти списки направляются для рассмотрения на комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов, которая работает при администрации Владивостока.

Собственник обязан демонтировать незаконный объект самостоятельно. Если этого не происходит, за дело берутся городские службы.

Так, по результатам земельного контроля в августе демонтированы металлические гаражи на ул. Ладыгина, 4, 2-й Поселковой, 9, Карбышева, 14, пр. 100 лет Владивостоку, 90, Гульбиновича, 8а и по другим адресам. Также на площадки временного хранения вывезли металлическое ограждение, самовольно установленное на улице Пихтовой, торговые павильоны с улицы Сабанеева, 15, бетонные блоки с Добровольского, 39.

Всего с начала года снесли более 550 самовольно установленных объектов.

«Незаконные объекты недобросовестные предприниматели и граждане устанавливают там, где им это хочется. Контейнеры и ржавые гаражи захламляют дворы и зеленые зоны», – отмечают специалисты администрации Владивостока.

Отметим, что нередко такие объекты, среди которых ларьки и киоски, незаконно подключаются к энергоснабжению, предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.

Автор: Отдел новостей «В»