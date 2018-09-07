Нарушил границу ради грибов Пограничники задержали в приморской тайге иностранца, подозреваемого в незаконном пересечении границы.

Как сообщили в пресс-службе краевого Погрануправления ФСБ, 44-летний житель ближайшего приграничья был обнаружен на российской территории на участке отделения с говорящим названием «Грибная». Мужчина собирал грибы, причем исключительно одного вида – так называемый сосновый гриб, или мацутакэ. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу Приморья, и произрастает всего в нескольких местах: в Уссурийском, Хасанском и Ханкайском районах. Мацутакэ высоко ценится нашими соседями, он используется в традиционной китайской медицине.

В общей сложности у задержанного иностранца было обнаружено порядка 5 килограммов мацутакэ. Мужчина признался, что умышленно пересек границу. Часть добычи он планировал оставить себе, часть с выгодой продать.

В отношении нарушителя проводится разбирательство, по окончании которого будет принято правовое решение. За незаконное пересечение государственной границы предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.

Автор: Отдел новостей «В»