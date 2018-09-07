Флот и авиация «отразили» атаку Основная фаза стратегических учений «Восток-2018» еще не началась, а Япония уже бьет тревогу по поводу активности и потенциальной мощи российской армии.

В штабе сил самообороны в Токио заявили, что по проливу Лаперуза, разделяющего острова Хоккайдо и Сахалин, на этой неделе проследовало сразу 28 кораблей и судов Тихоокеанского флота. И добавили, что столь мощной эскадры ТОФ они не наблюдали со времен холодной войны. При этом наша группировка никаких враждебных действий не совершала и не нарушала японские территориальные воды.

Корабли в кильватерном строю направлялись из Охотского в Японское море. В их состав входили ударные ракетные надводные корабли во главе с флагманом флота гвардейским крейсером «Варяг», корабли-разведчики, большие и малые противолодочники, эсминец, корвет, тральщики, ракетные катера, дизельные подводные лодки, а также танкеры, буксиры, снабженцы, госпитальное судно «Иртыш».

Объединенная эскадра в 40 с лишним кораблей и судов, в том числе атомные многоцелевые подводные лодки и малые ракетно-артиллерийские корабли Камчатской флотилии, провела морские маневры и стрельбы в Охотоморье, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский. К ним также присоединялись береговые ракетные соединения и морская авиации флота. Были отработаны задачи по отражению атак вражеских субмарин и летательных аппаратов, по нанесению ракетных и артиллерийских ударов по надводным кораблям условного противника, конвоированию гражданского флота и материально-техническому обеспечению ударных сил в открытом море.

По своему плану в эти дни трудилась военная авиация ТОФ и 11-й армии ВВС и ПВО. И вновь растревожились японские вооруженные силы. Их обеспокоила активность двух противолодочных самолетов Ту-142 и бомбардировщиков Су-24 над акваторией северной и центральной части Японского моря. С аэродрома на Хоккайдо даже поднималась четверка японских истребителей. Наши самолеты, не нарушив воздушных границ Страны восходящего солнца и сделав круг почета вдоль японских воздушных границ, удалились, сообщает сайт Минобороны РФ.

Автор: Николай КУТЕНКИХ