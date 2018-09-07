На каждую из 111 могил погибших бойцов легли гвоздики В Харбине – городе-побратиме Владивостока на этой неделе отметили 73-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

Утром 3 сентября у памятника советским воинам-освободителям (на бывшей Соборной площади) прошло памятное мероприятие, рассказал «В» руководитель исторической секции Русского клуба в Харбине Сергей Еремин. Организаторами выступили правительство провинции Хэйлунцзян и Русский клуб в Харбине при поддержке генерального консульства России в Шэньяне и администрации Владивостока.

На митинге выступили заместитель начальника канцелярии провинции Сун Сяодун, генконсул России в Шэньяне Сергей Пальтов, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения Владивостока Андрей Вишня, председатель Русского клуба в Харбине Марина Кушнаренко, председатель Совета ветеранов Владивостока Сергей Кондратенко и военный историк профессор Ань Жань. После торжественной минуты молчания, нарушаемой только звуком метронома, состоялось возложение цветов к монументу.

На встрече присутствовали 22 потомка ветеранов легендарной 88-й интернациональной стрелковой бригады, которая в годы войны формировалась из китайских патриотов и наступала в Маньчжурии со стороны Приморья.

9 мая 2019 года ветераны планируют посетить Владивосток и пройти в составе Бессмертного полка по улицам нашего города.

Все российские и китайские участники мероприятия держали в руках портреты своих отцов и дедов, освободивших северо-восточный Китай от японских милитаристов в 1945 году. Над головами собравшихся развевались Знамя Победы, флаги КНР, Советского Союза, России и боевое знамя 88-й бригады.

Затем участники посетили мемориал советских воинов на загородном кладбище Хуаншань. На каждую из 111 могил погибших бойцов легли гвоздики.

– Советские солдаты вели себя на китайской земле не как завоеватели, а как освободители, – сказал наш земляк, ветеран освобождения Китая, командир отделения снайперов Михаил Нечипорюк. – Мы не планировали удерживать эту территорию, а хотели только помочь китайскому народу освободиться от японских захватчиков. Я помню, как нас с восторгом встречали местные жители. И очень рад успехам сегодняшнего Китая. Пусть никогда наши дети и внуки не услышат грохот орудий и визг бомб!

Хор потомков 88-й бригады исполнил на китайском и русском языках песню «Священная война». Члены приморской делегации спели «Три танкиста». А любимую всеми «Катюшу» русские и китайцы исполняли на двух языках.

Справка «В»

Более 12000 советских солдат и офицеров погибли на китайской земле.

Автор: Николай КУТЕНКИХ