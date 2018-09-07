МФЦ организовали парковочные места Стали известны менее загруженные отделения МФЦ приморской столицы: отделение № 1 на ул. Давыдова, 9 и отделение № 4 на ул. Невельского, 13.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в них практически не бывает очередей в первой половине дня, а также в выходные. Кроме этого, рядом с этими отделениями для удобства посетителей-автомобилистов организованы парковочные места, уточнили в управлении по работе с обращениями граждан администрации Владивостока.

Самыми загруженными отделениями являются № 3 на проспекте 100 лет Владивостоку и № 5 на Партизанском проспекте. Они за семь дней принимают свыше 7 тысяч человек. В общей сложности пять отделений и два территориально обособленных структурных подразделения многофункционального центра «Мои документы» еженедельно принимают около 20 тысяч посетителей.

«В настоящее время в целях оперативного предоставления услуг пять отделений многофункционального центра Владивостока перешли на семидневный режим работы, – отметили в управлении по работе с обращениями граждан администрации краевого центра. – Территориально обособленное подразделение в поселке Трудовое работает с выходными в субботу и воскресенье, а у подразделения МФЦ на острове Русском выходные дни – пятница, суббота и воскресенье. Это связано с тем, что они менее загружены в силу отдаленности от большинства микрорайонов города».

Автор: Отдел новостей «В»