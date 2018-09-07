Новые автобусы вышли на маршрут № 54 Сразу 11 автобусов марки «Вектор» производства Павловского автомобильного завода закупил во Владивостоке один из перевозчиков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Компания «Каслар» нашла возможность взять машины в лизинг сроком на два года и уже выставила первые три из них на маршрут № 54.

«Эти автобусы специально предназначены для городских маршрутов, – рассказал заместитель директора компании Сергей Храмылев. – Все 11 уже находятся во Владивостоке, 3 работают на линии. Оставшиеся 8 автобусов проходят процедуру подготовки к выходу на маршрут. В течение двух-трех недель планируем эту работу завершить».

Как пояснил Сергей Храмылев, вместимость автобуса ПАЗ-320412 «Вектор» составляет 60 человек. Стоимость одной машины – 3,250 миллиона рублей. В компании планируют рассчитаться за каждую из них в течение 23 месяцев.

В управлении транспорта администрации Владивостока рассказали, что 54-й маршрут транспортное предприятие выбрало для обновления автопарка не случайно, поскольку именно на эти автобусы поступало максимальное количество жалоб от пассажиров, которых не устраивали старые, неуютные салоны. Несладко приходилось и технической службе «Каслара», которая занималась ремонтом автобусов практически в непрерывном режиме.

Маршрут № 54 стал не первым в приморской столице, где в этом году произошла замена автопарка. В феврале новые автобусы «Газель Next» и «Форд Транзит» 2015 и 2016 годов выпуска получили постоянную прописку на маршруте № 40. Весной 7 новых автобусов SIMAZ закуплено на маршрут № 55 и несколько машин «Газель Next» 2017 года – на № 13. Требование по обновлению автобусного парка для коммерческих перевозчиков станет частью новых контрактов, которые городские власти планируют заключить с ними в следующем году.

Как уже писал «В», в городе также планируют обновить муниципальный автобусный и трамвайный парки. В планах администрации – закупка 200 автобусов и 10 трамваев.

Автор: Отдел новостей «В »