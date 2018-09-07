Бархатный сезон откладывается Синоптики не обещают хорошей погоды: сразу после тайфуна «Джеби» к Приморью подойдет холодная воздушная масса, в некоторых районах возможны заморозки.

По данным «Примпогоды», в эти выходные по ночам в крае будет от +6 до +14 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше +24 градусов. В воскресенье с севера вторгнется холодный антициклон: похолодает на 1-5 градусов.

Синоптики также предупреждают, что в континентальных районах края возможны заморозки: ночью столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.

Во Владивостоке столице в выходные будет солнечно, но прохладно. В ночь на субботу столбики термометров понизятся до +12 градусов. Днем будет около 20 градусов тепла, в воскресенье станет еще холоднее: до +18.

Автор: Анна МИРОНОВА