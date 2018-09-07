Запасайтесь витаминами на зиму Во Владивостоке два дня будет работать общегородская продовольственная ярмарка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня и завтра, в пятницу и субботу, на центральной площади города можно будет приобрести свежие овощи с приморских полей, а также ягоды, фрукты, мед, рыбопродукцию, выпечку, мясную и молочную продукцию и многое другое. Свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей.

График работы ярмарки:

7 сентября – с 8 до 19 часов, 8 сентября – с 9 до 17 часов.

Автор: Отдел новостей «В»