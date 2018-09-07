Парусники выдвинулись во Владивосток В Республике Корея был дан старт первой гонке в рамках «Дальневосточной регаты учебных парусников -2018», сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Участникам, среди которых российский парусник «Надежда», предстоит преодолеть около 600 морских миль (немногим более 1111 км) от Йосу до порта Владивосток. Маршрут гонки пройдет через Цусимский и Корейский проливы, а также Японское море.

Общий старт прошел в акватории порта Йосу. Парусники выстроились по установленной линии и стартовали в назначенное время после специального сигнала.

По данным организаторов регаты, на маршруте ожидается северо-западный ветер скоростью около 10 узлов, поэтому парусники будут идти бейдевиндом (под углом меньше 90° против ветра), не останавливаясь на всем протяжении дистанции до Владивостока. Участники соревнуются каждый в своем классе, также будет определен победитель в абсолютном зачете. При этом первое место далеко не всегда занимает самое быстрое судно – при распределении мест оцениваются не только мореходные качества судов, но и грамотность в работе экипажей.

Ожидается, что суда прибудут во Владивосток не позднее 9 сентября. В российском порту участников ждет вторая зачетная гонка, а также обширная культурная программа и спортивные мероприятия. Во втором этапе гонки примет участие еще один парусник из Владивостока – «Паллада».

Отметим, старт первого этапа гонки был отложен с 1 на 4 сентября из-за разыгравшейся в Японском море непогоды, вызванной тайфуном «Джеби».

Автор: Отдел новостей «В»