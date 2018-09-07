Игрока «Адмирала» со льда вынесли на носилках Владивостокский «Адмирал» проиграл во втором матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона – 2018/2019. Соперником «моряков» был прославленный столичный «Спартак», а сам поединок прошел в минувшую среду на льду Дворца спорта в «Парке легенд».

Еще до начала встречи московская пресса перемыла косточки «Адмиралу». В многочисленных прогнозах почти все столичные специалисты и журналисты нашим землякам отводили роль аутсайдера. Они в один голос критиковали селекцию команды из-за того, что в клубе намеренно отказались от приглашения легионеров. Однако история знает множество случаев, когда команда, не располагающая серьезным подбором игроков, клала на лопатки фаворитов. Также могло случиться и сейчас.

В этом поединке «Адмирал» мог бы и выиграть, если бы не вмешательство арбитров на льду.

Первый период полностью остался за «Адмиралом». «Моряки» своим напором буквально задавили «красно-белых» и почти в четыре раза чаще бросали шайбы в створ ворот. Дважды шайбы залетали в ворота хозяев. Но счет на табло к перерыву так и остался сухим – 0:0. Судьи каждый раз объявляли, что наши игроки забивали коньком. И если во втором случае был повод для сомнения, то в первом налицо явная предвзятость судей.

«Спартак» смог прийти в себя лишь во втором тайме. На экваторе матча москвичи забросили две шайбы, сначала Робин Ганзл реализовал большинство, а затем Ярослав Дыбленко в равных составах переиграл нашего вратаря Никиту Серебрякова – 2:0.

Впрочем, сдаваться никто не собирался, дальневосточники играли на хороших скоростях и старались быстро проходить среднюю зону. Еще до перерыва Василий Стрельцов с передачи брата-близнеца Александра отыграл одну шайбу – 2:1.

Третий период начался с атак «Адмирала». Назревал гол, но оборона и голкипер «красно-белых» действовали надежно.

Именно в этот момент кто-то из спартаковцев в сутолоке у бортика рядом со скамейкой запасных игроков ударил в висок нашего защитника Юрия Козловского. Владивостокского хоккеиста со льда вынесли на носилках и тут же на «скорой» увезли в госпиталь. Пожелаем молодому и талантливому спортсмену скорейшего выздоровления. Стоит отметить, что хозяева в этом матче играли очень жестко, но арбитры закрывали глаза на действия москвичей.

В такой ситуации приморцы на секунду растерялись. И буквально сразу же после вбрасывания москвичи усилиями Вячеслава Лещенко сделали счет 3:1. До финальной сирены цифры на табло больше не изменились, хотя в последнюю минуту встречи приморцы выпустили шестого полевого игрока.

– Мы играли неплохо, было движение, создавали голевые моменты, – высказал свое мнение на пресс-конференции после матча главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – К сожалению, не забили в нужный момент, в плане реализации голевых ситуаций противник выглядел лучше. Хотел бы сказать слова благодарности своей команде, играли хорошо. Увы, простая ошибка привела к третьему голу. Есть вопросы по поводу игры в большинстве. Пока не можем решить проблемы с составом, работаем над этим.

Оставшись при своих двух очках, «моряки» после двух туров находятся на девятой строчке в турнирной таблице восточной конференции. Впрочем, столько очков и у команд, находящихся с пятой по восьмую позиции, – это «Барыс», «Металлург», «Трактор» и «Ак Барс».

Свой следующий поединок «моряки» проведут сегодня, 7 сентября, в Хельсинки против «Йокерита». Это лучший клуб в Финляндии и один из постоянных лидеров КХЛ. Старт нынешнего сезона стал тому подтверждением. «Джокеры» из столицы Страны суоми занимают первое место в западной конференции, обыграв по очереди ближайших географических соседей «Адмирала» – пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 6:3 и хабаровский «Амур» со счетом 3:1.

Автор: Николай КУТЕНКИХ