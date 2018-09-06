Кибермошенники активизируются под Новый год Мошенники, которые похищают средства со счетов и карт, активизируются в России в конце календарного года.

Как поясняет ТАСС, в это время хищения легче «спрятать» среди возросшего числа банковских операций.

«Есть повышенный интерес злоумышленников в конце года: закрывается финансовый год, количество платежей гораздо больше, остатки по счетам и у физических, и юридических лиц всегда больше, так как люди готовятся подарки покупать», – сообщил журналистам первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Из-за возрастающего числа законных банковских операций в конце года злоумышленникам легче скрыть незаконные переводы. В это время усиливается и нагрузка на специалистов банка и они менее бдительны.

По данным Банка России, в 2017 году в результате более 300 тысяч несанкционированных операций в России со счетов граждан похищено около 1 млрд рублей. Ежегодно число покушений на хищения растет, однако украденные суммы сокращаются.

Автор: Отдел новостей «В»