ТОР «Надеждинская» расширяет границы В Приморье увеличена площадь территории опережающего развития «Надеждинская», сообщили в пресс-службе края со ссылкой на постановление правительства РФ.

Согласно документу в границы ТОР включено семь земельных участков. Здесь будут реализованы инвестиционные проекты в сфере строительства, сельского хозяйства, производства бытовой химии и косметики, логистики.

Предполагается, что благодаря реализации данных проектов будет создано около 800 новых рабочих мест. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 5,27 миллиарда рублей с учетом налоговых льгот и льгот по страховым взносам.

Напомним: ТОР «Надеждинская» – это многопрофильная производственно-логистическая площадка. В данный момент здесь зарегистрировано более 40 резидентов. При этом площадь промышленной территории использована более чем на 80 %. Инвесторы планируют создать в ТОР рыбоперерабатывающий комплекс, наладить производство моторного топлива Евро-5 и другой нефтехимической продукции, построить животноводческие комплексы и молокозавод, завод железобетонных изделий и другие предприятия. В настоящее время в Приморье создано четыре таких территории – больше, чем в любом другом дальневосточном субъекте, – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический».

Автор: Отдел новостей «В»