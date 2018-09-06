Реформа НТО – это минимизация недобросовестной конкуренции в малом бизнесе Более 11 миллионов рублей поступит в бюджет Владивостока до конца года в рамках реформы НТО, сообщили в пресс-службе мэрии.

Деньги, полученные в результате обновления системы нестационарных торговых объектов (НТО), позволят решать больше важных городских задач, таких как ремонт дорог, школ и детских садов, благоустройство.

Как сообщил начальник управления экономического развития Александр Вициенко, в настоящее время специалисты заключают с предпринимателями соглашения, которые предполагают обязательства по уплате ежемесячной или ежеквартальной арендной платы в городскую казну. Заключить такое соглашение должны все субъекты, включенные в схему НТО, в срок до 15 сентября. Соглашения заключаются на период до конца текущего года. Отметим, на сегодняшний день с предпринимателями, включенными в схему размещения НТО, заключено уже около 400 соглашений.

Глава Владивостока на совещании с руководителями административно-территориальных управлений и специалистами управления экономического развития подчеркнул, что реформа системы НТО была инициирована для решения нескольких задач.

«Первая – это пополнение городского бюджета, ведь до реформы Владивосток был единственным городом, где владельцы торговых точек не платили в городской бюджет. Вторая – наведение порядка в городе, необходимо упорядочить хаотичную уличную торговлю. Третья – это поддержка реального предпринимательства и минимизация недобросовестной конкуренции в малом бизнесе. И четвертая – это в том числе и механизм борьбы с коррупцией, поскольку так или иначе предприниматели все равно платили, только не в бюджет, – сказал Виталий Веркеенко. – Я поддерживаю развитие деловой активности, понимаю, что это основа экономики Владивостока. Но нам нужны предприниматели, которые платят налоги в городской бюджет и белую заработную плату своим сотрудникам».

Справка «В»

Новая схема НТО во Владивостоке вступит в силу с 1 января 2019 года. Она включит точные координаты размещения торговых точек, а также требования к их внешнему виду.

Автор: Отдел новостей «В»