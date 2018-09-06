Техника вышла в поле. Покрасоваться Более 200 единиц передовой сельхозтехники представили на «Дальневосточном дне поля – 2018» в минувший понедельник, 3 сентября, сообщили в пресс-службе края.

Мероприятие проходит впервые в регионе. Несмотря на дождь, свыше 500 представителей отрасли – сельхозпроизводители, эксперты, представители науки, региональной власти – собрались в поселке Тимирязевском под Уссурийском, чтобы обсудить развитие аграрно-промышленного комплекса Дальнего Востока и Приморья, посмотреть на новинки сельскохозяйственной техники и современные средства защиты растений.

Автор: Отдел новостей «В»