Вывоз алмазов исчисляется сотнями килограммов Группа экспертов Кимберлийского процесса посетила расположенный на территории свободного порта Владивосток Евразийский алмазный центр, а также Дальневосточный специализированный таможенный пост.

Как сообщили в пресс-службе ДВТУ, в числе визитеров – 11 специалистов из Южно-Африканской Республики, Республики Ангола, Республики Ботсвана, Европейского союза, Объединенных Арабских Эмиратов, Всемирного алмазного совета и Коалиции гражданского общества.

Экспертов Кимберлийского процесса сопровождали представители Министерства финансов РФ, Гохрана России, Федеральной таможенной службы, а также компании «АЛРОСА».

Зарубежные специалисты ознакомились с организацией процесса ввоза и вывоза через границу РФ необработанных природных алмазов.

Начальник Дальневосточного специализированного таможенного поста Александр Глухенький сообщил, что за первые шесть месяцев этого года пост оформил 75 деклараций на товары (74 экспортные и 1 импортную), по которым из Бельгии ввезен 1 грамм бриллиантов, а также вывезено в Бельгию, Индию, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты 6,663 кг алмазов и 4,941 кг бриллиантов общей стоимостью более 71 миллиона долларов США.

В прошлом году Дальневосточный специализированный таможенный пост оформил 140 деклараций на товары, по которым в Бельгию, Индию, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты вывезено 226,709 кг алмазов и 11,446 кг бриллиантов общей стоимостью почти 76 миллионов долларов США. Ввоза алмазов и бриллиантов не было.

Справка «В»

Кимберлийский процесс – международная организация, созданная по инициативе представителей алмазной индустрии и гражданского сообщества, чтобы перекрыть поток «конфликтных» или «кровавых» алмазов, на долю которых приходится около 1,5 % мирового рынка.

«Конфликтные» или «кровавые» алмазы – это незаконно добытые алмазы, идущие на финансирование деятельности незаконных вооруженных группировок, воюющих против законных правительств (термин, как правило, применяется в отношении Африки, на которую приходится две трети мировой добычи алмазов).

Свое название Кимберлийский процесс получил по имени «алмазной столицы» ЮАР – города Кимберли, где в 2000 году прошла первая конференция по «конфликтным» алмазам.

Сегодня Кимберлийский процесс насчитывает несколько десятков участников, включая Россию. Они контролируют и несут ответственность за 99,8 % всей мировой добычи алмазного сырья.

Автор: Отдел новостей «В»