«Несчастный случай» споет про тигра Во Владивостоке в 19-й раз отметят День тигра – праздник состоится 30 сентября. Как сообщила пресс-служба края, в этот день на центральной площади приморской столицы выступят российские рок-группы «Несчастный случай» и «Чайф».

День тигра начнется в полдень с традиционного праздничного шествия от Покровского парка до центральной площади Владивостока, на которой в течение всего дня будут работать анимационные площадки, состоятся презентация специализированной техники и торжественное вручение автомобилей сотрудникам охотнадзора и охотничьих хозяйств. Кульминацией праздника станут концерты рок-групп.

Напомним, что День тигра – экологический праздник, который отмечается во Владивостоке в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Инициатива проведения праздника, посвященного главному символу Приморского края и Владивостока, принадлежит нашему земляку, писателю-охотоведу Владимиру Тройнину.

Автор: Отдел новостей «В»