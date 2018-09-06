Все больше россиян прибегают к займам, чтобы подготовить ребенка к школе Накануне учебного года подруга пожаловалась: собрать ребенка – не первоклассника – в школу, вылилось в какие-то небывалые суммы – порядка 20 тысяч рублей.

– Две хлопковые блузы, жакет и полушерстяной сарафан, трикотажные футболки, шорты и тренировочные брюки для физкультуры, спортивная и повседневная обувь. На одни только канцелярские товары ушло больше двух тысяч рублей. Вроде ничего такого масштабного не брала: дневник, рабочие тетради, ручки, карандаши, линейки, резинки, пенал, – перечисляет подруга, пытаясь понять, что же лишнего приобрела, раз не уложилась в планируемый бюджет. – Смотрели еще новый рюкзак, но уже придется переносить покупку на потом. Даже не ожидала, что так много денег уйдет, в прошлом году в десятку уложились. И это мы еще учебники не покупали, почти все в библиотеке дадут. Неужели все так подорожало? Во что в итоге школьное образование нам обойдется?

Приятельница получает стабильную и далеко не бюджетную зарплату, но уже переживает, что к следующему учебному году придется брать ссуду, чтобы «укомплектовать» школьника. То, что с каждым годом приходится все больше тратить на подготовку к школе, не удивляет – все-таки инфляцию никто не отменял. Настораживает, что эти расходы все чаще становятся непосильным бременем и родителям приходится занимать средства, чтобы отправить ученика за знаниями. Так, по данным соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), родители тратят на подготовку к школе в среднем больше 21 тысячи рублей. Сравните: по данным крайстата, в Приморье среднедушевой денежный доход населения составляет на сегодня 34644 рубля в месяц. Согласитесь, не из каждого семейного бюджета можно безболезненно выделить средства в таком объеме на сборы в школу. Неудивительно, что все большему числу россиян приходится снаряжать ученика в кредит.

Так, в преддверии 1 сентября микрофинансовые организации традиционно фиксируют рост займов на покупку школьных товаров. В этом году обратившихся за кредитом стало заметно больше, сообщил порталу «Банки.ру» генеральный директор «Городской Сберкассы» Александр Мамонов.

«Количество займов с этой целью выросло на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По разным оценкам, россияне взяли около 120 тысяч займов только на подготовку к 1 сентября», – сказал Мамонов.

По его словам, средний размер займа в преддверии Дня знаний на одного ребенка составляет 10–12 тыс. рублей.

«Собрать ребенка в школу родителям в среднем обойдется в 9–15 тысяч рублей, где-то дороже. В Москве, например, более 25 тысяч уйдет на эти цели. Зачастую траты на подготовку к 1 сентября сопоставимы с уровнем ежемесячного дохода семьи, что делает сбор школьника проблематичным в плане финансовой нагрузки. Около 62 % семей признаются, что покупка канцелярии, школьной формы и обуви отрицательным образом сказывается на семейном бюджете», – добавил Мамонов.

А ведь расходы на учебный процесс не заключаются только в приобретении одежды и тетрадках-линейках. Приходится тратить и на дополнительное образование, кружки, классные и общешкольные мероприятия, познавательные экскурсии и походы, посещение культурных, спортивных и других учреждений. Так что, видимо, права подруга, беспокоясь, как бы школьное образование не стало для родителей еще и финансовой проблемой.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО