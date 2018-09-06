«Кавайный» Владивосток увидели японцы Долгожданный музыкальный клип на песню японской поп-группы NGT48 наконец появился в Сети. Премьеру ждали как японцы, так и жители Владивостока: съемки ролика проходили в центре приморской столицы.

По замыслу режиссера, клип должен напоминать людям о том, что мечты сбываются. Так, по сценарию юная Арина, которая живет во Владивостоке, признается отцу: она видит кумиров в своих снах. На что папа отвечает дочери: «Сны становятся реальностью». И действительно, юная жительница Владивостока встречается со своими кумирами. История заканчивается теплыми объятиями солистки группы с Ариной.

Съемочная группа, состоящая из более чем 70 человек, прибыла в Россию в начале августа, а съемки клипа продлились всего три дня. В кадр попали самые узнаваемые виды Владивостока: улица Адмирала Фокина, Светланская, дворы Миллионки и железнодорожный вокзал.

Съемки клипа сами по себе стали настоящим шоу, участие в котором приняли не только 16 исполнительниц, но и жители Владивостока: горожанам предложили поработать в массовке и исполнить роль поклонников группы на концерте у фонтана на набережной Спортивной гавани. Помимо артистов и массовки там собралась и необычная публика, украшавшая кадр: дрессировщик с леопардом, цыгане, обезьянка, пожарные, повара и жонглеры.

На официальном канале группы в «Ютубе» клип посмотрели более 325 тысяч раз (данные на полдень 5 сентября). Пользователи продолжают смотреть видео и оставлять позитивные комментарии.

Стоит отметить, что над роликом работали не только японские режиссеры, но и специалисты из Приморья: ассистенты режиссера, операторы и осветители.

Справка

Японская идол-группа NGT48 была основана в городе Ниигате в августе 2015 года. Идолы являются отдельной категорией японских звезд и позиционируются как светлый и чистый идеал и недосягаемый предмет любви поклонников. «Кавай» – альтернативный вариант написания японского слова каваий – «милый», «прелестный». Русскоязычные поклонники аниме используют в разговорной речи прилагательное «кавайный».

Автор: Анна МИРОНОВА