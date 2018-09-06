Для молодых учителей построят жилье Почти 150 молодых педагогов – 108 выпускников Школы педагогики ДВФУ и 31 выпускник Спасского педагогического колледжа – приступили к работе в школах Приморья.

Как сообщила пресс-служба края, для решения проблемы нехватки кадров в сельских школах разрабатывается единый комплекс мер поддержки молодых учителей. Уже в этом году планируется начать строительство жилья для педагогов, а также снизить ставку ипотеки до 5,5.

Также одной из мер по решению вопроса нехватки педагогов в районах стал запуск проекта «Учитель для Приморья». Впервые за много лет сразу 250 будущих учителей прошли практику в приморских школах, в том числе самых отдаленных территорий – Красноармейского, Пожарского, Тернейского районов.

Автор: Отдел новостей «В»