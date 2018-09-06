Владивостоку дадут МГИМО и Высшую школу экономики На Дальнем Востоке в течение ближайших нескольких лет появятся филиалы шести ведущих федеральных вузов России. Всего в ДФО откроют 12 структурных подразделений известнейших университетов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В этом и следующем годах будут открыты три филиала Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет имени И.М. Губкина). Подразделения откроются на Сахалине, в Хабаровске и в Приамурье. В Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета будет работать филиал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена по профилю «педагогическое образование».

До Владивостока очередь дойдет только в следующем году. Первым филиалом, который появится в городе, станет структурное подразделение Высшей школы экономики по профилю «экономика». Филиал будет запущен в ДВФУ.

Следующий в очереди на открытие – филиал МГИМО МИД России по профилю «международные отношения, зарубежное регионоведение». Это подразделение начнет свою работу в 2020 году также на базе ДВФУ. Наконец, в 2021 году во Владивостоке откроется филиал Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. В столице Приморья в ДВФУ будет доступен один из профилей питерского вуза – «программная инженерия, информационная безопасность».

Автор: Анна МИРОНОВА