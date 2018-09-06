Люки и решетки ливневой канализации ремонтируют в ночное время С начала года на улицах города установлено 266 новых люков и решеток системы ливневой канализации. Только в августе на дорогах и тротуарах Владивостока установлено 72 люка и решетки, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные заместителя главы администрации краевого центра Леонида Вильчинского.

Работы по установке новых люков и решеток системы ливневой канализации, а также по ремонту и прочистке инженерных коммуникаций ведут во всех районах города специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

За прошедший месяц заменены люки и решетки инженерных сетей на ул. Баляева, 46, Океанском проспекте, 48, Набережной, 3, Марченко, 6, 1-й Морской, 4, Калинина, 55, Невельского, 31, Горной, 31, 35, Калинина, 146, 147 и многих других. Бригады трудятся в основном в ночное время. Это связано с большим трафиком движения автотранспорта в местах проведения ремонтных работ. Для установки одного люка специалистам требуется полностью демонтировать крышку колодца вместе с бетонным основанием, установить новую монолитную конструкцию и восстановить асфальтобетонное покрытие.

«В августе промывка сетей ливневой канализации проведена на улицах Калинина, Ладыгина, Никифорова, 2а, Русской, 65, Пограничной, 12, Выселковой, Фонтанной, 51, Черемуховой, 4а, Адмирала Кузнецова, 50, Борисенко, Шепеткова и других. Кроме того, специалисты при помощи оборудования промыли перепускные трубы для отвода воды на острове Русском», – уточнил Леонид Вильчинский.

Напомним, что с начала года бригады дорожных служб прочистили и промыли во Владивостоке около 6500 метров ливневого трубопровода. Работы проводятся как во время выпадения осадков, так и в плановом порядке.

Автор: Отдел новостей «В»