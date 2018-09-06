Уложенный асфальт проверили на соответствие ГОСТу Испытания асфальтобетонного покрытия, уложенного на улицах Владивостока по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», показали: щебеночно-мастичный асфальтобетон по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Об этом говорится в заключении учреждения «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства».

Контроль ремонтных работ по приоритетному федеральному проекту проводят совместно специалисты администрации Владивостока и учреждения «Дальуправтодор». Испытания качества уложенного дорожного покрытия в лабораторных условиях – неотъемлемая часть проверки.

«При помощи спецоборудования на улицах Русской, Адмирала Кузнецова, Карьерной, Бестужева, Прапорщика Комарова и Коммунаров были отобраны образцы конструктивных слоев дорожной одежды (керны, вырубки). Отобранные контрольные образцы прошли лабораторные исследования на соответствие нормативным требованиям, дано положительное заключение экспертов», – отметили в городском управлении дорог и благоустройства.

Напомним, что в 2018 году во Владивостоке по федеральному приоритетному проекту «БКД» отремонтируют 10 улиц: Бестужева, Карьерную, Прапорщика Комарова, Светланскую, Спортивную, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Адмирала Кузнецова, Русскую и Порт-Артурскую. При этом основной комплекс ремонтных работ по проекту «БКД» уже завершился на девяти из десяти улиц краевого центра.

Автор: Отдел новостей «В»