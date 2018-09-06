Кто ответит за вывоз мусора Жители Владивостока обращаются в администрацию города с жалобами на санитарное состояние придомовых территорий, в том числе на переполненные мусорные баки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 1 по 3 сентября в аккаунты мэрии в социальных сетях, на телефон горячей линии и в интернет-приемную поступило свыше 40 таких сообщений.

Что делать, чтобы двор оставался уютным и чистым? Кто ответствен за вывоз мусора? На эти вопросы ответил эксперт школы жилищного просвещения «Управдом» Роман Ершов.

– Своевременный вывоз мусора обязана обеспечить управляющая компания или товарищество собственников недвижимости. В случае если они пренебрегают своими обязанностями, необходимо уведомить об этом диспетчерскую службу УК, а для себя зафиксировать время, номер обращения и Ф.И.О. принявшего звонок. Также необходимо подать письменное обращение в управляющую компанию о факте неоказания или оказания некачественной услуги.

Если мусор не вывозится часто, а не имеет место разовый сбой (например, машина сломалась или не смогла подъехать к дому из-за снегопада), необходимо письменно уведомить об этом УК и пригласить ее представителя на составление соответствующего акта о неоказании или оказании некачественной услуги с последующим требованием перерасчета.

Также в случае систематического нарушения правил вывоза мусора имеет смысл обращаться в контролирующие органы, а именно в краевое управление Роспотребнадзора и Государственную жилищную инспекцию. Обращение должно быть письменным с приложением подтверждающих документов.

К слову, услуга по вывозу мусора вполне доступна управляющим компаниями. В среднем вывоз отходов стоит 185–210 рублей за контейнер, вывоз крупногабаритного мусора – 450–550 руб. за кубический метр.

Что делать собственникам, у которых не заключен договор с управляющей компанией?

Если говорить о частном секторе или многоквартирных домах, у которых нет УК или ТСН, для них самый лучший способ – выбрать непосредственный способ управления. На общем собрании жильцов необходимо выбрать уполномоченного представителя и мусоровывозящую компанию (ее можно легко найти в Интернете), определить место сбора ТБО и ответственного за санитарное содержание места сбора ТБО и КГМ. Но основная проблема в данном случае – сбор платы за вывоз мусора. Поэтому все же лучший вариант – заключить договор с управляющей компанией, которая и должна будет в рамках постановления правительства № 290 решать вопрос с вывозом мусора.

Справка «В»

Твердые бытовые отходы (ТБО, бытовой мусор) – предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления. ТБО делятся также на биологические отходы и бытовой мусор. В России ежегодно производится около 3,8 млрд тонн всех видов отходов. По данным журнала «Вокруг света», количество ТБО составляет 63 млн тонн в год (в среднем 445 кг на человека). Состав ТБО: бумага и картон – 35 %, пищевые отходы – 41 %, пластмассы – 3 %, стекло – 8 %, металлы – 4 %, текстиль и другое – 9 %.

Автор: Отдел новостей «В»