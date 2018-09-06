Север прикрыт со всех сторон Впервые в истории российская армия провела тактические учения по обороне морского побережья от высадки десанта условного противника в районе якутского поселка Тикси. В боевых действиях недалеко от устья Лены участвовали две мотострелковые роты при поддержке минометного взвода 80-й отдельной арктической бригады Северного флота.

По легенде со стороны моря Лаптевых на якутскую землю высадился вражеский десант. Вначале арктические мотострелки заняли оборону и отбили попытку прорыва вглубь территории. При этом были проведены боевые стрельбы по мишенным позициям из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. А затем противник был сброшен в море.

Тренировка проводилась в рамках масштабного похода кораблей Северного флота за полярным кругом от Мурманска до Чукотки. В нем принимают участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский», «Кондопога», ледокол «Илья Муромец», танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-143. На борту они несут подразделения и технику двух бригад морской пехоты и арктической мотострелковой, а также вертолеты Ка-27 с экипажами.

В этом году по приказу Сергея Шойгу возле Тикси началось строительство современного военного городка. Введение в строй нового гарнизона запланировано на осень 2019 года. Его личный состав займется радиоэлектронным наблюдением за горизонтом восточного сектора Арктики. До сих пор ближайшими пунктами контроля на западе и востоке от побережья Якутии были острова Новая Земля и Врангеля. Свыше 3 тысяч км береговой черты оставались без пристального внимания.

Одновременно начнется реконструкция аэродрома Тикси, который не использовался со времен СССР. Уже в следующем году он сможет принимать самолеты военно-транспортной, дальней и стратегической авиации. Это значит, что в Северном Ледовитом океане будет основательно прикрыто направление со стороны Новосибирских островов.

Строительство еще одного гарнизона запланировано в поселке Угольные Копи под Анадырем. Здесь разместят посты радиоэлектронного наблюдения, зенитную ракетную часть, истребители-перехватчики, мотострелковые подразделения с артиллерийским и ракетным усилением. Впоследствии их развернут до полноценной бригады или даже дивизии.

В годы СССР на этом месте была расквартирована 99-я мотострелковая дивизия с двумя приданными танковыми батальонами. В ее задачи входило не только прикрытие советской базы баллистических ракет «Пионер» наземного базирования, но и – в случае войны с США – высадка десанта на той стороне Берингова пролива.

Автор: Николай КУТЕНКИХ