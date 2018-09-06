Опытному дачнику к сбросу воды не привыкать С раннего утра Анатолий Залетов спасал свою дачную плантацию земляники. Вооружился веником и смывал с листьев налипшую глину – последствие бурного потока воды, накануне добавившего бед и без того страдающим от большой воды садовым и огородным растениям. По горькому опыту знает: стоит выглянуть солнцу – глина засохнет – и кусты ягоды начнут чахнуть и пропадать.

Как уже писал «В», в связи с выпадением большого количества осадков Приморским водоканалом был произведен плановый сброс воды с Пионерского и Богатинского гидроузлов, что вызвало подтопление дачных участков в пойме реки Богатой.

Дача у Залетовых находится в садоводческом товариществе «Рыбники» в районе Спутника, они с 1967 года обрабатывают участок. Хорошо, что это близко от города. Но, с другой стороны, приходится проявлять чудеса стойкости, чтобы противостоять извечной проблеме – затоплению сбросами воды из Богатинского водохранилища.

– Мы понимаем, что мера вынужденная, – говорит Анатолий Николаевич. – Иначе в такие дожди мы вообще могли бы оказаться под водой. Поскольку льет уже давно, то и небольшие сбросы начались не вчера. Но тут, чувствовалось, шлюзы открыли больше, сад и огород залило основательно.

За годы ведения садоводства в экстремальных условиях у дачника накопился большой «экстремальный» опыт. 10 лет высаживал помидоры на крыше кухни и получал прекрасный урожай. Правда, сейчас пришла пора кровлю ремонтировать, сказалось использование ее не по назначению. Поэтому в нынешнем сезоне томаты, как и другие овощи, пришлось посадить в бочки и другие емкости. Отчасти это тоже спасает от большой воды.

– Вчера она доходила почти до краев бочек, но, слава богу, через края не переливалась, – поясняет хозяин. – Люблю виноград, хожу на занятия клуба садоводов и виноградарей в библиотеку имени Горького. Но в моих условиях к этой культуре тоже нужен особый подход. Грозди лучше вызревают, когда они ближе к земле. Но мне пришлось нижнюю проволоку шпалеры поднять на метровую высоту, чтобы ягоды не оказались в воде. Вот и задерживается созревание урожая. Яблоням и сливам в нашем «бассейне» вообще некомфортно – пропадают.

Тем не менее настойчивый садовод все-таки не оставляет попыток получить хорошие урожаи и яблок, и слив, и других фруктов. В эту субботу на празднике по подведению итогов городского садоводческого конкурса Анатолий Залетов представит свои дачные дары, выращенные наперекор неблагоприятным условиям, а главное, благодаря своей любви к садоводству. Так что у вас есть возможность самим расспросить его обо всем этом.

Напоминаем, что торжество в честь Дня садовода и огородника состоится 8 сентября и по традиции пройдет на площадке перед Домом молодежи. Кроме обмена опытом вас ожидает настоящий праздник с музыкой, конкурсами, поздравлением победителей и, конечно же, приятными сюрпризами.

Организаторы праздника – городская администрация и Союз садоводов Владивостока приглашают горожан поддержать дачников-энтузиастов своим соучастием!

Начало в 12 часов.

Автор: Надежда БРАЖИНА