Новинки строительной отрасли увидим на «Приморском кольце» Жителей и гостей Приморья приглашают на международную специализированную выставку «Строительство».

Она пройдет уже в 26-й раз в регионе, на этот раз площадкой проведения мероприятия станет Экспоцентр спортивно-туристического комплекса «Приморское кольцо». Как сообщили в пресс-службе края, ежегодно специализированная выставка собирает несколько тысяч участников – от застройщиков и продавцов оборудования до инвесторов и производителей строительных материалов.

Как уточнили в краевом департаменте градостроительства, этот год не станет исключением. На выставочной площадке Экспоцентра участники экспозиции представят все, что необходимо для строительства и ремонта, продемонстрируют новинки строительной отрасли.

Кроме того, предполагается работа деловой площадки, открытой для диалога бизнеса, власти и инвесторов.

«Мы проведем ряд мероприятий, направленных на расширение эффективного взаимодействия между всеми сторонами, заинтересованными в развитии строительного комплекса Приморья. Запланированы круглые столы, семинары, лекции и мастер-классы», – сообщили в краевом департаменте.

Отметим, что традиционно выставку посетят китайские промышленники, которые представят свою продукцию и примут участие в бирже деловых контактов. Основная цель визита иностранных гостей – найти российских партнеров для реализации совместных проектов.

Справка «В»

Выставка пройдет 27–29 сентября на площадке Экспоцентра ТРК «Приморское кольцо» по адресу: г. Артем, ул. Приморское кольцо, д. 1.

Автор: Отдел новостей «В»