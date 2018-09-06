Во Владивостоке можно бесплатно выучиться на водителя трамвая ОАО «Электрический транспорт» объявляет набор на курсы водителей трамвая и троллейбуса. Обучение бесплатное, иногородним предоставляется общежитие.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию ОАО «Электрический транспорт», после обучения выпускникам гарантировано официальное трудоустройство, полный соцпакет, белая заработная плата, 14 дней дополнительного ежегодного отпуска, а также льготная пенсия при работе свыше 15 лет.

«Приглашаем учиться как парней, так и девушек», – подчеркнула начальник отдела кадров ОАО «Электротранспорт Владивостока» Ольга Радюк.

Обращаться можно по тел. 8 (423) 263-97-51 или по адресу: Владивосток, ул. Борисенко, 44, отдел кадров.

Автор: Отдел новостей «В»