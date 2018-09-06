Перевозчиков накажут на миллион рублей
Автотранспортные предприятия Владивостока в этом году за различные нарушения в работе автобусов заплатят 1,177 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
Большая часть штрафов уже оплачена, все средства поступили в казну краевого центра.
По итогам августа сумма штрафов составила 143 тысячи рублей. Среди нарушений – недовыпуск транспортных средств на маршруты (5 нарушений из 19), разговоры водителя по телефону во время движения, неудовлетворительное состояние автобусов (как внутри, так и снаружи) и другие. Суммы штрафов составили от 5 до 15 тысяч рублей.
«Эти суммы не взяты с потолка, – подчеркивает начальник управления транспорта мэрии Сергей Цыбулин. – Все они прописаны в договорах, которые заключены между администрацией Владивостока и каждым из перевозчиков еще два года назад. Безусловно, у нас нет задачи вмешиваться в работу коммерческих автотранспортных предприятий, но соблюдать условия договора они обязаны».
Уведомления о зафиксированных нарушениях выписывают сотрудники управления транспорта городской администрации по итогам проверок, которые проходят ежедневно на различных остановочных пунктах, а также после изучения обращений граждан.
Автор: Отдел новостей «В»