Перевозчиков накажут на миллион рублей Автотранспортные предприятия Владивостока в этом году за различные нарушения в работе автобусов заплатят 1,177 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Большая часть штрафов уже оплачена, все средства поступили в казну краевого центра.

По итогам августа сумма штрафов составила 143 тысячи рублей. Среди нарушений – недовыпуск транспортных средств на маршруты (5 нарушений из 19), разговоры водителя по телефону во время движения, неудовлетворительное состояние автобусов (как внутри, так и снаружи) и другие. Суммы штрафов составили от 5 до 15 тысяч рублей.

«Эти суммы не взяты с потолка, – подчеркивает начальник управления транспорта мэрии Сергей Цыбулин. – Все они прописаны в договорах, которые заключены между администрацией Владивостока и каждым из перевозчиков еще два года назад. Безусловно, у нас нет задачи вмешиваться в работу коммерческих автотранспортных предприятий, но соблюдать условия договора они обязаны».

Уведомления о зафиксированных нарушениях выписывают сотрудники управления транспорта городской администрации по итогам проверок, которые проходят ежедневно на различных остановочных пунктах, а также после изучения обращений граждан.

Автор: Отдел новостей «В»