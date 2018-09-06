Субсидирование авиабилетов станет всесезонным? Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает сделать субсидированные авиаперелеты для дальневосточников круглогодичными.

Как стало известно информационному агентству «Интерфакс», это предложение будет рассмотрено на заседании Госсовета на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

– Предложения, которые были мною сформированы, сейчас направлены в рамках подготовки к Госсовету. Они связаны с тем, чтобы субсидированные авиабилеты люди могли приобретать не только в весенне-летний период, но и в течение всего года исходя из своей жизненной ситуации, когда им удобно, – заявила Ирина Яровая журналистам в Хабаровске.

Она отметила, что это не повлечет дополнительных затрат.

– Это не потребует дополнительных расходов, но создаст совершенно другое качество для человека, не будет создаваться толчея и очередь, – добавила Ирина Яровая.

Автор: Отдел новостей «В»