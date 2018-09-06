Ревизионная комиссия нагрянет неожиданно С началом нового учебного года в школах и детских садах Владивостока участились проверки питания, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специальные ревизионные комиссии выезжают в учреждения образования, проверяют вес продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. А также выясняют, устранены ли недочеты, которые показали прошлые проверки. Все визиты незапланированные, сотрудники учреждений заранее о них не знают.

В учреждениях дошкольного и школьного образования комиссии осматривают холодильники, помещения для хранения продуктов, интересуются у поваров и кладовщиков, все ли устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания.

Такой подход помогает сделать процесс питания детей качественным. В случае возникновения претензий заведующие детскими садами и директора школ оформляют их письменно в адрес поставщика продуктов. Поставщик, в свою очередь, обязан оперативно устранить все недочеты.

Кроме того, во всех 120 детских садах города созданы общественные комиссии, в которые вошли родители и просто неравнодушные граждане. Для них даже была проведена учеба с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии.

Автор: Отдел новостей «В»