Нефтяное пятно залили сорбентом Аварийно-спасательное подразделение «Морспасслужбы» ликвидировало загрязнение нефтепродуктами в акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке, сообщает информационное агентство «Интерфакс».

«На поверхности воды от причала № 61 нефтебазы ТОФ до точки якорной стоянки № 12 были обнаружены нефтепродукты в виде отдельных пятен тонкой пленки радужного цвета общей площадью около 4000 кв.м», – говорится в сообщении федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба».

Для ликвидации нефтяного загрязнения были задействованы высокоскоростной катер и специализированное подразделение. Специалисты с помощью сорбентов ликвидировали загрязнение.

Автор: Отдел новостей «В»