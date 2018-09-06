Вся страна держит краба В рейтинг 10 лучших гастрономических фестивалей и праздников, которые пройдут в сентябре по всей России, вошел приморский фестиваль «Держи краба». Он уже третий год проводится во Владивостоке и в этом году состоится с 17 по 27 сентября.

Как сообщила пресс-служба края, рейтинг составило аналитическое агентство «Турстат», проанализировав посещаемость и популярность всевозможных гастрономических событий в стране. В десятку лучших также вошли, к примеру, фестиваль «Свияжская уха» в Свияжске, фестиваль Мичуринского яблока в Мичуринске (Тамбовская область), «МедовухаFest» в Суздале, День арбуза в Астрахани и фестиваль клюквы в Весьегонске. Наш «Держи краба» уверенно держит лидерство среди этих мероприятий.

Напомним, что впервые фестиваль «Держи краба» состоялся в Приморье в 2016 году и сразу стал заметным событием в жизни края – на протяжении недели сами приморцы и гости региона могли попробовать блюда из камчатского краба по приемлемой цене (900 рублей за килограмм, что намного ниже обычной ресторанной цены). В 2017 году протяженность фестиваля составила уже две недели, а к Владивостоку присоединились Хабаровск, Сахалин, Находка и Уссурийск.

В этом году в ресторанах Владивостока и других дальневосточных городов посетителям предложат крабовые клешни с авторскими соусами от шеф-поваров. Цена на блюда в дни фестиваля, как обещают организаторы, останется на уровне прошлых лет. Также стало известно, что участниками фестиваля только во Владивостоке станут 11 ресторанов.

Автор: Отдел новостей «В»