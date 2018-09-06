Режим ЧС накрыл Приморье Режим чрезвычайной ситуации регионального характера распространился еще на две территории края из-за паводка.

К пяти муниципалитетам, где с прошлой недели действовал региональный режим ЧС (Уссурийский городской округ, Надеждинский, Михайловский, Октябрьский и Черниговский районы), в минувший вторник были добавлены еще два – Шкотовский и Яковлевский районы, сообщили в пресс-службе Приморья. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.

Между тем, как сообщили в пресс-службе приморского главка МЧС РФ, под влиянием циклона и тайфуна «Джеби» на большей части края во вторник прошли сильные, местами очень сильные дожди. Наибольшее количество осадков – от 55 до 80 мм за 12 часов – выпало в Лазовском и Ольгинском муниципальных районах. Вчера днем были сильные – от 15 до 45 мм, местами очень сильные – более 50 мм дожди в восточных и центральных районах Приморья.

На реках края вновь началось формирование паводков. Наиболее интенсивный подъем воды на 60–150 см наблюдается в западных районах Приморья, в Уссурийском районе на малых притоках реки Раздольной и в Михайловском районе в верховьях реки Илистой. На остальных реках края подъем уровня воды за сутки составляет 10–30 см.

В ближайшие сутки на реках края продолжится подъем воды дождевого паводка преимущественно на 0,5–1,5 метра. Выйдут из берегов малые притоки реки Раздольной, по основному течению реки Раздольной уровни вновь достигнут неблагоприятных отметок в Уссурийском и Надеждинском районах. Ожидается сложная паводковая обстановка в бассейнах рек Илистой (Михайловский, Черниговский районы), Уссури (Чугуевский, Кировский, Лесозаводский районы) с затоплением прилегающих территорий. Ожидается подтопление пойм в Шкотовском, Партизанском Ольгинском, Спасском, Пограничном, Яковлевском, Анучинском районах.

В превентивных целях в Тернейский и Красноармейский районы Приморья направлены спасатели из Приморья и Хабаровского края.

Остаются подтопленными четыре придомовые территории в двух населенных пунктах. Люди возвращаются в свои дома. Сейчас в пункте временного размещения (ПВР) Уссурийска находятся девять человек, в том числе один ребенок.

Переливы дорог отмечаются в населенных пунктах Кроуновка, Яковлевка и в районе железнодорожной станции Лимичевка. В населенном пункте Смоляниново Шкотовского муниципального района наблюдается перелив дороги через временное мостовое сооружение на реке Лобоге (краевая автодорога Уловое – Находка – порт Восточный).

Организован объезд через город Партизанск.

Произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Лазовского муниципального района – Данильченково и Валентин, а также Тернейского района – в селе Амгу.

В связи с выпадением обильного количества осадков в период с 3 по 4 сентября на территории Приморья создалась угроза перелива воды реки Милоградовки через защитную насыпь в селе Милоградово, расположенном в Ольгинском муниципальном районе.

Для оказания помощи населению, а также мониторинга складывающейся обстановки в село Милоградово выдвинулась группа спасателей Дальнегорского поисково-спасательного отряда ДВРПСО.

Силами местной администрации и организаций на месте организованы берегоукрепительные работы.

Тяжелая техника Примавтодора направлена в село Милоградово Ольгинского района, где два самосвала, экскаватор, а также бульдозер, прибыв из поселка Кавалерово, приступили к работам по отсыпке дамбы.

В целом, как уточнили в пресс-службе края, в Приморье все котельные, дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме, за исключением детского сада № 7 Уссурийска, работа которого была приостановлена ориентировочно до 5 сентября.

Для определения ущерба в крае работают оценочные комиссии, которые подсчитывают ущерб и принимают заявления от граждан на компенсацию. Материальную помощь по распоряжению главы региона получили первые 97 семей, и выплаты продолжаются.

Всего в Приморье для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций создана группировка сил и средств в составе 4138 человек, 1479 единиц техники и 119 плавсредств.

Напомним, что 3 сентября в Приморье прошли сильные дожди под влиянием активного циклона, сместившегося с территории Китая. Вчера днем под влиянием тайфуна «Джеби» на востоке и северо-востоке края дожди усилились. На остальной территории сохранятся небольшие и умеренные дожди, сообщили в Примпогоде.

Автор: Отдел новостей «В»