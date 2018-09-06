Отвоеванные скверы Мэрия отстояла для горожан несколько зеленых зон и продолжает судебные тяжбы

Поставлена точка в нескольких длительных и сложных судебных спорах, которые вела администрация Владивостока с застройщиками. В итоге город сохранил свое право на сквер имени Михаила Федорова на ул. Бестужева, 40, а также на сквер Центральный в районе Светланской, 44 (рядом с бывшим кафе «Мэджик Бургер»). Решения Арбитражного суда по обоим делам вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на улице Бестужева, 40 право аренды земельного участка, когда-то оформленное ООО «Версат», признано судом отсутствующим. Такое же решение о признании отсутствующим обременения в виде аренды земельного участка площадью 1348 кв. м, оформленное на ООО «Терра-Строй», принято и в отношении Светланской, 44. Это значит, что пустить под стройку эти скверы и земельные участки теперь нельзя, хотя именно это и планировали арендаторы.

Стоит напомнить, что участок на ул. Бестужева, 40 был практически приговорен. В 2017 году застройщик вырубил деревья, чтобы начать возведение торгового центра. Однако решением краевых и городских властей стройка была остановлена, а разрешение на строительство отменено.

Более того, в новых Правилах землепользования и застройки, принятых в феврале 2018 года, за обоими участками по предложению администрации Владивостока окончательно закреплен статус зоны рекреации.

А вот за Чеховский сквер на ул. Набережной, 10 борьба еще не завершена: здесь частное лицо по-прежнему настаивает на том, что некий объект незавершенного строительства готовностью 1,42 %, а также земельный участок, на котором сейчас находится один из самых уютных городских скверов – Чеховский, является его частной собственностью.

Как напомнили в правовом управлении администрации краевого центра, тяжбы по Чеховскому скверу длятся уже несколько лет, и в мае 2018 года исковые требования прокурора города о признании отсутствующим права собственности частного лица на объект незавершенного строительства, а также на земельный участок в районе Набережной, 10 удовлетворены в полном объеме. Однако ответчиком по делу подана апелляционная жалоба в Приморский краевой суд.

Также администрация города подала новые иски в суд, чтобы сохранить сквер Энергетиков площадью 1412 кв. м на ул. Верхнепортовой, 9 и 9а и большую зеленую зону площадью 3873 кв. м на улице Русской, 21.

Стоит отметить, что в 2017 году мэрия совместно с прокуратурой города окончательно отстояла право муниципальной собственности на сквер Игнатьева на Океанском проспекте, 74 и земельный участок под ним. Суд признал отсутствующим право собственности на объект ООО «Управляющая компания «РЕМИ». Между тем в этом сквере также планировалось строительство торгового центра.

Как пояснили в управлении градостроительства и архитектуры, для сохранения скверов помимо правовой защиты в разные годы было сделано немало. Так, к саммиту АТЭС капитально реконструирован сквер Центральный на Светланской. В 2012 году полностью реконструирован Чеховский сквер на Набережной, 10: вымощены дорожки, установлены лавочки и фонари, высажены декоративные кустарники, а в 2018-м здесь установлена скульптура Антона Чехова.

Теперь в планах администрации Владивостока благоустройство Игнатьевского сквера, сквера имени Михаила Федорова. Оба проекта предложены на голосование жителей, которое пройдет 9 сентября, в день выборов губернатора региона.

Напомним, что в 2017 году администрацией Владивостока была проведена инвентаризация всех территорий, занятых зелеными насаждениями, в результате которой в администрацию Приморского края была направлена информация по 486 участкам, где можно было бы создать скверы. Значительная их часть оказалась учтена в новых Правилах землепользования и застройки. Площадь городских лесов, парков и скверов в городском округе в общей сложности составляет около 30000 га.

Автор: Евгений СИДОРОВ