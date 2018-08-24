Николай Васильевич меняет профессию Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят продолжение похождений супергеройской версии Николая Гоголя «Гоголь. Страшная месть», отечественная комедия «Днюха», боевик с Марком Уолбергом «22 мили», доисторические приключения «Альфа», триллер «Отель «Артемида» и мультфильм «Принцесса и дракон».

«Гоголь. Страшная месть» (18+)

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Черный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что-то. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятие. Ни одному из смертных еще не удавалось это. Но, к счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый…

«Альфа» (12+)

20 тысяч лет назад Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет. Молодой охотник из племени, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. И, возможно, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества.

«22 мили» (18+)

Призраки – элитный отряд сверхсекретной разведки. Официально они не существуют, но на самом деле реальны. Они решают задачи, когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются поставленной цели. Суперагенту отряда предстоит непростая миссия: тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах. До спасительного самолета им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.

«Днюха» (16+)

Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов взрывают Интернет. Компромат с бешеной скоростью набирает лайки, это в любой момент может увидеть его девушка Марина, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг…

«Отель «Артемида» (18+)

В Лос-Анджелесе каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой медсестре, которая содержит отель «Артемида». Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса, желающего получить заветный предмет, похищенный в результате ограбления. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое оружие.

«Принцесса и дракон» (6+)

Мечтали ли вы когда-нибудь о том, чтобы попасть в сказку? Принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, веселых гномов и настоящего дракона.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ