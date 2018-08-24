Репертуар субботней ночи выбирали всей страной В субботу во Владивостоке, как уже писал «В», в третий раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино».

Как и в прошлые годы, площадкой акции станет амфитеатр на набережной Спортивной гавани, где в 20.00 начнутся показы. В прошлом году «Ночь кино» во Владивостоке посетило более 1000 человек, в этом году организаторы рассчитывают (если погода не подпортит мероприятие) на еще большее количество зрителей.

Будут показаны три фильма, выбранные, кстати, всероссийским голосованием: семейное фэнтези «Последний богатырь», фантастический экшен «Рубеж» и военно-исторический фильм «Танки».

Кроме того, с 18 часов на площадке будет работать фотозона, где можно сфотографироваться на режиссерском стуле с настоящей кинохлопушкой и кинокамерой. А желающие принять участие в съемках кино смогут заполнить анкету и попасть в базу актеров массовых сцен.

Также показы в рамках «Ночи кино» пройдут и в сквере у Приморского центра народной культуры на улице Пушкинской, 25. Начало в 20.10.

Организаторы – киноклуб «Ориент» – подобрали для зрителей программу российских короткометражных работ, рассчитанную приблизительно на 120 минут. Откроет показ премьера короткометражного фильма «Вероника 84», снятого во Владивостоке. Фильм повествует о скромном сценаристе, который в своих фантазиях и в своем же сценарии становится одним из главных героев боевика 80-х годов.

– Мы постарались подобрать разноплановые работы, которые будут интересны даже самому искушенному зрителю, – рассказывает руководитель киноклуба «Ориент» Сергей Ананьев. – Программа показа состоит из короткометражных работ, так что вы точно ничего не упустите, даже если немного опоздаете или уйдете чуть раньше. Вход на все кинопоказы в рамках акции свободный.

В связи с вечерним временем проведения мероприятия организаторы рекомендуют взять с собой пледы или одеться потеплее.

Кроме того, в акции примет участие Приморская сцена Мариинского театра: в субботу в Малом зале будут показаны ленты режиссера Анны Матисон: «Валерий Гергиев и Мариинский театр. Продолжение следует...» (начало в 17.00), «Прокофьев: во время пути» (начало в 19.00), «После тебя» (21.00). Вход на кинопоказы свободный, количество мест ограниченно. Сбор участников – за 30 минут до начала сеансов.

Автор: Отдел новостей «В»