Сезон начнет царская невеста Первой премьерой сезона на Приморской сцене Мариинского театра станет опера «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, сообщила пресс-служба театра.

Спектакли состоятся 11, 14 и 15 сентября.

Как рассказывал на недавней пресс-конференции художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, этот спектакль будет полностью, что называется, с нуля поставлен во Владивостоке, а не перенесен с исторической сцены в Санкт-Петербурге.

Литературный источник – одно-именная драма Льва Мея, в основу которой положен исторический эпизод третьей женитьбы царя Ивана Грозного.

В спектакле примут участие симфонический оркестр и хор Приморской сцены, главные партии готовят ведущие солисты оперной труппы театра. Музыкальный руководитель постановки – главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков, также он встанет за пульт во всех премьерных показах оперы.

Режиссером постановки выступил Вячеслав Стародубцев – главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Автор сценографии и костюмов – Петр Окунев, работы которого в спектаклях «Кармен», «Сказка о царе Салтане», «Тоска», «Бастьен и Бастьенна» и «Мавра» уже знакомы зрителям. Премьера прошлого сезона – комическая опера Игоря Стравинского «Мавра» – стала первой совместной работой Вячеслава Стародубцева и Петра Окунева на Приморской сцене Мариинского театра. Художник по свету – обладатель престижной театральной премии «Золотая маска» Сергей Скорнецкий.

– Это будет классическая постановка, основанная на драме Льва Мея и на музыкальной драматургии Николая Римского-Корсакова. Для нас главное – погрузиться и расшифровать мелодический и драматургический планы, которые композитор зашифровал в этой грандиозной русской опере, создать глубокую психологическую и музыкальную драму, – рассказал Вячеслав Стародубцев.

«Царская невеста» станет третьей оперой Николая Римского-Корсакова в репертуаре Приморской сцены Мариинского театра. Ранее в репертуар театра вошли «Сказка о царе Салтане» в постановке Дарьи Пантелеевой и перенесенная с исторической сцены Мариинского театра «Ночь перед Рождеством».

Также пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра сообщила, что продолжается работа по адаптации постановок театра для людей с нарушениями зрения.

Так, 28 сентября опера Джузеппе Верди «Риголетто» будет сопровождаться тифлокомментариями для слепых и слабовидящих людей. Благодаря дополнительному голосовому сопровождению (тифлокомментированию) люди с нарушениями зрения смогут стать полноправными зрителями. Голоса солистов, звучание оркестра и хора дополнятся словесными пояснениями (описание сценографии, внешности и действий героев). Тифлокомментирование передается с помощью специальных наушников, звук от которых не помешает сидящим рядом зрителям.

Автор: Отдел новостей «В»