Как фотографы в глубину ныряли… Во второй раз во Владивостоке прошел фотофестиваль «Глубина резкости», на который собрались сотни фотографов, чтобы обменяться опытом и поучаствовать в программах фотофестиваля.

В заполненных людьми комнатах Приморского центра народной культуры стояла непривычно тихая атмосфера. Гости привыкли нарушать тишину затворами фотокамер, но не тогда, когда делятся опытом ведущие мастера. Скучающих не было, слушатели не смотрели по сторонам, а старательно записывали в блокнот наиболее важные детали из услышанного.

Между лекциями настоящие фотографы проверяли программу фестиваля, чтобы убедиться в правильности выбора среди двух разных и проходящих в одно время лекций.

Все зрители приехали из разных городов, все они разных возрастов, пользуются разной фототехникой, но объединяет их одно: каждый стремится остановить время – найти интересный кадр и запечатлеть его. Кстати, многие зрители фестиваля стали участниками проекта «Фотосушка», которая проходила на пешеходной части улицы Адмирала Фокина.

Первый день фестиваля был длинным. Лекции проходили почти семь часов подряд, а на вечер была запланирована еще творческая встреча с Евгением Уваровым. Он приехал из Москвы в качестве специального гостя. «Там хоть кто-нибудь пришел?» – поинтересовался Евгений у организаторов, прежде чем зайти в зал. Он прилетел в 5 утра, не спал всю ночь, а днем уже помогал коллегам выбрать фототехнику для тест-драйва. А его ждал битком набитый зал! Многие приехали специально, чтобы лично познакомиться и пообщаться с профессионалом, бывшим редактором двух известных российских журналов по фотографии.

На вопросы из зала Евгений отвечал так, словно он в кругу семьи, уверенный в том, что близкие люди любят его юмор. На следующий день у Евгения был полноценный мастер-класс по репортажной фотографии. Зрителей собралось в два раза больше. Чего там только не происходило: и фотокамеру купали в тазике, и фонариками «рисовали» в воздухе, и разные опыты ставили с фотореквизитом. Все, чтобы убедиться, что хорошему репортажнику нужна особая фототехника.

Фотофестиваль «Глубина резкости» закончился, но выставка лучших работ фотоконкурса будет работать до 2 сентября каждый день с 10 до 18 часов в здании Приморского центра народной культуры.

Автор: Отдел новостей «В»