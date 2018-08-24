«Луч» уступил в дальневосточном дерби В минувшую среду на футбольных полях страны стартовал второй по значимости турнир за Кубок России. Во Владивостоке на домашнем стадионе «Динамо» «Луч» на стадии 1/32 финала принимал своих соседей – «СКА-Хабаровск». Напомним, что в борьбе за почетный трофей действует олимпийская система и проигравший выбывает из соревнования.

«СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне сражался в премьер-лиге. И хотя армейцы выступили неудачно (буквально с последнего места вернулись в первый дивизион), они накопили изрядный опыт в поединках с грандами российского футбола. В клубе осталось более половины футболистов из прошлогоднего состава. Поэтому в матче за кубок эксперты отдавали предпочтение хабаровчанам.

Преимуществом «Луча» были домашние стены и поддержка местных зрителей. Они полностью перекричали сотню болельщиков, приехавших с берегов реки Амур на побережье Амурского залива. И все время гнали «желто-синих» в атаку.

В стартовом отрезке матча «СКА» сразу же насел на наши ворота, используя каждую возможность для прорыва. Однако до поры до времени второй владивостокский вратарь Денис Вамбольт, сменивший в воротах Александра Котлярова, справлялся с защитой. Запомнился его перехват мяча на 10-й минуте после дальнего удара гостей. Команды стремились выиграть каждое единоборство, а саму игру пытались вести на половине поля соперника. Постепенно хозяева стали захватывать территориальное и игровое преимущество. К середине тайма они уже на равных сражались с соседями, упорная борьба велась на каждом участке поля, а накал страстей зашкаливал. В этот период уже приморцы создавали по-настоящему острые моменты. Нападающий Руслан Гордиенко без помех бил с линии штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой. Следом после розыгрыша углового наш защитник Кирилл Суслов мощным ударом отправил мяч в сторону ворот гостей, но тот попал в крестовину.

Уже казалось, что первый тайм так и закончится нулевой ничьей, но в добавленное время гости технично исполнили штрафной удар и мяч влетел в ворота «желто-синих» – 0:1.

Этот досадный гол выбил спортсменов «Луча» из колеи. После перерыва на 61-й минуте гости получили право на пенальти. Арбитр Артем Любимов из Санкт-Петербурга усмотрел игру рукой кого-то из защитников «Луча». 11-метровый удар без шансов для нашего голкипера мастерски исполнил форвард армейцев Константин Базелюк, в позапрошлом сезоне защищавший цвета клуба из Владивостока и бывший любимцем у наших болельщиков.

Ближе к середине второго тайма «тигры» очнулись. Хавбек Наиль Замалиев был близок к цели, но его удар в дальний угол ворот был неточен. Следом было еще два хороших момента, но каждый раз нашим землякам не хватало удачи или исполнительского мастерства. В одной из контратак СКА мог увеличить отрыв в счете, но от третьего неминуемого гола спасла реакция вратаря Дениса Вамбольта. На исходе поединка «Луч» должен был отыграть хотя бы один мяч. Однако на 90-й минуте нападающий Иван Хлебородов с выгодной позиции пробил выше ворот. Счет так и остался – 0:2.

Армейцы проходят в следующую стадию – 1/16 финала Кубка России. А владивостокские футболисты теперь сосредоточатся на чемпионате Футбольной национальной лиги. Тем более что следующий матч уже в воскресенье. И вновь с армейцами Хабаровска, только теперь на поле наших соперников.

Тем временем

Очередной успех на футбольных полях Китая отпраздновали юные воспитанники Центра подготовки футболистов «Луча». На проходившем в китайском Циндао международном турнире Gothia Cup China – 2018 с участием команд из 32 стран мира наш «Луч-2007» завоевал бронзовые награды, уступив лишь двум командам элитного футбольного дивизиона Китая – «Шаньдун Лунэн» и «Шанхай Шэньхуа». В матче за 3-е место подопечные Олега Дахновского победили со счетом 5:2 команду «Шанхай Путо».

Международный турнир Gothia Cup является крупнейшим соревнованием для клубных юношеских команд и считается неофициальным чемпионатом мира. Турнир проводится ежегодно на протяжении более 40 лет. В этом году борьбу за главные награды Gothia Cup China – 2018 вели 156 команд в девяти возрастных группах.

Автор: Николай КУТЕНКИХ