Посеребренная «Приморочка» мечтает о золоте Владивостокская «Приморочка» накануне старта очередного чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А» собралась на свой первый учебно-тренировочный сбор.

К предстоящему турниру действующий вице-чемпион страны (приморские девушки два раза подряд завоевывают серебряные медали) основательно обновился и усилился. Клуб планирует в нынешнем сезоне побороться за золотые награды и завоевать путевку в суперлигу.

Местом сбора команда выбрала Хабаровск. Там имеется превосходная база для подготовки основного и дублирующего составов. Его создавали под местный клуб «Самородок», ныне расформированный. А еще в соседнем городе имеются команды, которые выступят спарринг-партнерами.

Спортсменки уже прошли медицинскую комиссию и сейчас приступили к тренировкам, которые продлятся до 12 сентября.

Волейбольный клуб продлил контракты с доигровщицами Юлией Гильмановой, Алиной Щукиной и диагональным игроком Екатериной Громовой. В минувшем сезоне они внесли неоценимый вклад для попадания «Приморочки» на призовые места. В основу также вернулась центральная блокирующая Ирина Климанова, в последнее время игравшая за «Маккаби Хайфа» (Израиль). Новичками стали диагональный игрок Анастасия Калинина, связующая Екатерина Синицына, доигровщица Анастасия Подошвина, связующая Елена Тагангаева, либеро Ксения Судакова, центральная блокирующая Валерия Орехова, центральная блокирующая Алена Цыба, доигровщица Наиля Шайдуллина, либеро Анна Поспелова и ряд других. У большинства из них есть опыт выступления за сильнейшие российские команды в суперлиге или за «Северянку», действующего чемпиона страны. На общем собрании клуба капитаном была выбрана бронзовый призер Кубка России – 2017 Наиля Шайдуллина, ее помощником назначена Екатерина Синицына.

– Для меня была потрясением новость о назначении капитаном, – призналась на сайте клуба Наиля Шайдуллина. – Считаю, что это большая ответственность. Будем реализовывать командой и тренерским штабом поставленные цели, и все понимают, что эти цели высокие. Я уже была капитаном в другой команде и понимаю, что от капитана зависит сплоченность команды. В какой-то момент надо поддержать партнера, чтобы придать уверенности, чтобы игрок раскрылся. А в какой-то момент иногда надо быть и жесткой, чтобы спортсмен не расслаблялся и выкладывался на все сто. И капитан должен быть примером для остальных, показывать свою уверенность и быть лидером.

Главным тренером волейбольной команды «Приморочка» назначен дальневосточник мастер спорта Константин Приходько. Он работал всего с тремя клубами в своей карьере: в Хабаровске с мужским «Динамо» и в женском «Самородке», а на протяжении последних шести сезонов возглавлял ВК «Сахалин». Кстати, с островной командой Константин Александрович становился чемпионом Высшей лиги «А» – 2016 и обладателем Кубка Сибири и Дальнего Востока – 2017. Ему будут помогать старший тренер Александр Щурин и тренер по физподготовке Виктор Ушаков.

В одном из следующих спортивных обзоров «В» представит соперников «Приморочки».

Автор: Николай КУТЕНКИХ