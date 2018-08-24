Новый асфальт взяли на пробу Во Владивостоке проверяют качество выполненных подрядными организациями работ по устройству асфальтобетонного покрытия в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» («БКД»), сообщили в пресс-службе мэрии.

При помощи спецоборудования на всем протяжении отремонтированного участка специалисты берут образцы из конструктивных слоев дорожной одежды – высверливают керны цилиндрической формы или делают прямоугольные вырубки. Это позволит в лабораторных условиях определить прочность сцепления между уложенными слоями и состав асфальтобетонной смеси для контроля исполнения подрядными организациями условий муниципальных контрактов по ремонту городских дорог.

На минувшей неделе отборы контрольных проб проведены на улицах Русской, Адмирала Кузнецова, Карьерной, Бестужева, Прапорщика Комарова, 50 лет ВЛКСМ и Коммунаров. Об этом в ходе рабочей поездки по объектам ремонта главе Владивостока Виталию Веркеенко доложил его заместитель Леонид Вильчинский.

«Контроль качества проведенных работ по приоритетному федеральному проекту проводят совместно специалисты администрации Владивостока и федерального учреждения «Даль-управтодор». Отобранные контрольные образцы пройдут лабораторные исследования на соответствие нормативным требованиям. По результатам проведенных отборов проб будет составлено заключение о составе смеси, толщине слоя, плотности покрытия. После этого сформируем комиссию по приемке выполненных работ, и только после всесторонней проверки подрядчики получат плату за выполненные работы», – отметил Леонид Вильчинский.

Как уже писал «В», в 2018 году во Владивостоке по федеральному приоритетному проекту «БКД» отремонтируют 10 улиц: Бестужева, Карьерную, Прапорщика Комарова, Светланскую, Спортивную, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Адмирала Кузнецова, Русскую и Порт-Артурскую. Благодаря реализации федерального проекта доля протяженности дорог Владивостока, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в этом году возрастет на 9 %.

Автор: Отдел новостей «В»