Каждой полезной инициативе – команду единомышленников Во Владивостоке создан реестр гражданских инициатив. Среди идей – проведение в городе дня древонасаждения и организация Улицы художников, а также создание электронной площадки для объединения инициативных жителей.

На этой площадке горожане смогут обсуждать различные идеи, а также формировать предложения и команды для их реализации, пояснили в пресс-службе мэрии. Поддержку проектам готовы оказать в администрации краевого центра.

«Только сами жители могут сделать Владивосток красивым и комфортным для проживания, независимо от того, где они работают, какую религию исповедуют и так далее, – уверен начальник управления по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив Кирилл Батанов. – И город станет нашим общим домом именно тогда, когда каждый вложит в него частичку себя. Однако бывает так, что граждане, даже объединившись, не всегда могут реализовать свои идеи самостоятельно. Администрация готова помочь в этом. Именно для этого создан отдел поддержки гражданских инициатив, который может помочь в составлении проекта и распределении задач между участниками, в том числе органами администрации города».

В качестве примера в управлении предлагают рассмотреть инициативу, высказанную одним из жителей Владивостока Дмитрием Царевым. Он предлагает организовать в приморской столице день древонасаждения. Дмитрий Царев с единомышленниками ежегодно высаживают кедры на острове Русском. И он уверен: если масштабировать проект, то за несколько лет можно превратить Владивосток в гораздо более зеленый город.

Как рассказал Кирилл Батанов, для реализации этой инициативы необходимо определить места высадки деревьев, в связи с чем начальник управления природопользования и охраны окружающей среды Антон Бибиков предложил разработать план озеленения города. Общественник и предприниматель Владивостока Юрий Щербак возьмется за разработку инструкции по посадке и уходу за деревьями. К слову, очень часто граждане не знают правил ухода за саженцами. Например, высаженные деревья требуют полива в течение 10 дней – это всего лишь один из нюансов.

«Управление дорог и благоустройства готово предоставить саженцы в количестве 6 тысяч штук. Однако это не означает, что ограничиться нужно этим количеством, можно использовать саженцы, приобретенные лично для своих дворов и территорий возле офисов. Фонд самого Дмитрия Царева закупает саженцы ежегодно», – рассказали в управлении по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив.

По словам Кирилла Батанова, администрация Владивостока в данном случае становится сервисным инструментом для реализации инициативы. Все руководство проектом будет осуществлять его инициатор.

«Мы можем помочь скоординировать все действия, собрать единомышленников, готовых включиться в работу проекта, осветить инициативу в СМИ, где-то скоординировать действия с другими органами администрации города», – рассказал начальник управления.

Горожане, которые хотят реализовать свой проект, могут заполнить форму на странице управления по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив администрации города.

Автор: Отдел новостей «В»