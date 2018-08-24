Пенсионеры уехали в Новосибирск бороться с немцами, испанцами и поляками Представители Приморья впервые примут участие во Всероссийской спартакиаде пенсионеров.

Как сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Приморскому краю, приморцы уже вылетели в Новосибирск, где пройдет 5-я Всероссийская спартакиада пенсионеров. Наш край будет представлять команда из Спасска-Дальнего, занявшая 1-е место во 2-й краевой спартакиаде пенсионеров, прошедшей в Уссурийске месяц назад.

Министр спорта РФ Павел Колобков откроет в Новосибирске спартакиаду пенсионеров. Торжественную церемонию продолжит традиционный парад участников, где 600 спортсменов-любителей старшего возраста из более чем 65 российских регионов и семи зарубежных стран – Беларуси, Германии, Испании, Казахстана, Китая, Польши и Сербии – пройдут под флагами своих субъектов и государств.

В спортивную программу включены следующие виды спорта: плавание, настольный теннис, шахматы, пулевая стрельба, дартс, легкая атлетика (кросс) и комбинированная эстафета. Кроме того, участники соревнований могут испытать свои силы в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Возрастная категория участников спартакиады – мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше.

Автор: Отдел новостей «В»