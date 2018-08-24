Юрий Трутнев проинспектировал во Владивостоке ход подготовки к ВЭФ-2018 Владивосток готовится в сентябре принять IV Восточный экономический форум. Его основной площадкой станет кампус ДВФУ на Русском. Накануне работы по подготовке к форуму оценил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Его сопровождали глава края – руководитель краевого штаба по подготовке ВЭФ Андрей Тарасенко и мэр Владивостока Виталий Веркеенко, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на администрацию края.

Полпред побывал на набережной Аякс, где в эти дни активными темпами ведется подготовка выставки «Улица Дальнего Востока», призванной продемонстрировать участникам и гостям форума особенности дальневосточных регионов, их экономический потенциал, культурные традиции и туристские возможности.

Общая протяженность выставки составит более километра. Для максимальной реалистичности погружения посетителей в каждый регион ежегодно применяются современные интерактивные технологии, оборудование. 2018 год не станет исключением. К началу форума на набережной появятся красочные павильоны всех девяти субъектов Дальнего Востока и федеральных ведомств – Минприроды, Минспорта, Минпромторга, Минкультуры.

В этом году посетители выставки также смогут посетить рыбный рынок, на котором представители крупнейших дальневосточных компаний проведут мастер-классы по приготовлению краба и гребешка. На площадке Минприроды гости смогут забронировать туры в заповедники и национальные парки, пройти по экологической тропе. В специальном павильоне Минкультуры России с использованием очков виртуальной реальности можно будет «побывать» в самых красивых и труднодоступных местах региона.

Заместитель председателя правительства РФ ознакомился с возводимым приморским павильоном, где будут представлены уже существующие в крае производства и перспективные проекты в сферах судостроения, туризма, рыболовства, марикультуры: развлекательный курорт «Приморье», судоверфь «Звезда», предприятие по сборке двигателей «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», рыболовецкий колхоз «Восток 1» и другие проекты. Закончив экскурсию по павильону, посетители смогут продолжить прогулку по наружной экспозиции и отдохнуть в экобаре.

Андрей Тарасенко отметил, что во внешнем виде павильона будут использованы морские атрибуты. Среди объектов, с которыми сможет сфотографироваться каждый посетитель, – маяк из экологически чистых деревянных кубиков, рояль из консервных банок от компании «Доброфлот» и катер из композитных материалов, построенный на предприятии Приморья.

Одним из ключевых объектов экспозиции края станет многоцелевой вертолет Ка-62, которые выпускает Арсеньевская авиационная компания «Прогресс».

«В этом году наша экспозиция называется «Создавая в Приморье». Мы хотим показать наши основные достижения, то, чем приморцы по праву гордятся, наши перспективные проекты. В этом году край отмечает свое 80-летие, это тоже обязательно отобразим», – подчеркнул врио губернатора.

Напомним: ВЭФ пройдет на острове Русском с 11 по 13 сентября.

14 сентября с 9.00 до 14.00 будет организован «Социальный день». Посетить «Улицу Дальнего Востока» на Русском смогут ветераны, инвалиды, многодетные семьи, почетные жители, заслуженные работники, представители молодежи, общественных организаций пенсионеров. Главам муниципалитетов поручено организовать доставку жителей на транспорте, в том числе из отдаленных районов края.

С 15.00 14 сентября до 16 сентября включительно посещение «Улицы Дальнего Востока» будет открыто для всех желающих.

Автор: Отдел новостей «В»