Военный подвиг гражданских моряков Во Владивостоке в честь подвига экипажа танкера «Таганрог», спасшего город от нападения японского пилота-камикадзе, на территории первореченской нефтебазы прошел торжественный митинг.

...18 августа 1945 года летчик-смертник ВВС императорской Японии пошел на таран танкера «Таганрог», стоявшего на рейде владивостокской нефтебазы. Это случилось, когда война между Советским Союзом и Японией уже фактически завершилась. 15 августа император Японии объявил по радио о капитуляции, после чего 16 августа японские войска начали повсеместно сдаваться в плен. Но некоторые офицеры предпочли самоубийство вместо капитуляции. И лучше, прихватив на тот свет несколько противников. Что, видимо, и собирался сделать камикадзе. Но не получилось.

Военный помощник капитана судна капитан-лейтенант Федор Бурмистров сбил вражеский самолет из пулемета. Горящий истребитель упал недалеко от судна, и вылившийся из его баков бензил образовал большое пятно на поверхности воды. Моряки струями воды из брандспойтов отогнали горящий бензин от судна. Если бы они не смогли этого сделать, то танкер, не прошедший дегазацию после слива 11 тысяч тонн бензина, мог бы взлететь на воздух. А рядом с ним стояли еще два нефтеналивных судна, груженные под завязку бензином. И на берегу огромные цистерны с горючим… Моряки спасли город от страшной беды, навсегда увековечив свои имена в истории.

Нынешнее торжественное мероприятие на территории нефтебазы в честь героического экипажа танкера «Таганрог» второе за последние три года. Первое состоялось здесь же в 2016 году, и было оно организовано по инициативе члена президиума Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района Анатолия Рыбаченко. Тогда же выяснилось, что многие жители столицы Приморья, в том числе и работники нефтебазы, мало что знали о подвиге моряков «Таганрога». И это вполне объяснимо.

Во-первых, история налета на Владивосток летчика-смертника императорских ВВС изначально попала под гриф «совершенно секретно». И лишь много лет спустя в приморских СМИ, в том числе и в газете «Владивосток», было несколько заметок. Во-вторых, в этой истории неприглядно выглядели подразделения ПВО, которые должны были защищать небо Владивостока. Но каким-то образом противовоздушная оборона проморгала вражеский самолет. И военным не особо хотелось вспоминать о своей оплошности, которую исправили гражданские моряки…

Но пришло время снимать печати и замки с тайн и запретов, чтобы потомки знали и не забыли, как все это было.

По словам Андрея Брика, председателя городской думы, присутствующего на митинге, очень важно, чтобы молодое поколение знало и всегда помнило о подвиге экипажа «Таганрога», сохранившего Владивосток и жизнь сотням жителей города.

К сожалению, участников тех событий уже нет среди нас. Но еще живы их родственники и близкие. Своими воспоминаниями об отце поделилась Наталья Горчакова, дочь старшего механика танкера «Таганрог» Константина Поверова, который в считаные минуты запустил паровой двигатель судна и отвел его от огненного пятна бензина на воде…

Дочь героя рассказала, что отец по характеру был не очень разговорчивый и не любил вспоминать о том, что случилось 18 августа 1945 года на рейде владивостокской нефтебазы. Более того, это событие в семье не обсуждалось.

– Когда мы расспрашивали отца о том событии, он говорил: «Придет время, и вы все узнаете». Мой отец очень любил землю, на которой жил. И доказывал эту любовь своими поступками. Он изучал историю родного края. С друзьями сплавлялся по рекам, по маршруту Владимира Клавдиевича Арсеньева, – вспоминает Наталья Константиновна.

На торжестве, посвященном легендарному экипажу, состоялась премьера песни «Подвиг «Таганрога» в исполнении автора Виталия Пономаренко. Ему удалось уложить в несколько куплетов всю историю подвига гражданских моряков. Также перед гостями выступил народный коллектив Приморского края хор «Дети войны».

Автор: Сергей КОЖИН